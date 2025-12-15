Минфин США отклонил предложение Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Минфин США (OFAC) отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus Partners о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех осведомленных источников.

9 декабря Xtellus предложил направить доходы от продажи этих активов на покрытие убытков, понесенных американскими акционерами ЛУКОЙЛа во время конфликта на Украине. Инвестбанк готов был организовать безденежную сделку и обменять бумаги ЛУКОЙЛа (в собственности американских инвесторов) на его зарубежные активы. Xtellus представляет интересы американского миллиардера Тодда Бёли (владеет футбольным клубом «Челси») и Allied Investment Partners (ОАЭ).

Среди зарубежных активов ЛУКОЙЛа указаны проекты в нефте- и газодобыче на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдавии, а также международный трейдинг. Их оценивают в $22 млрд.

ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и их дочерние структуры оказались под санкциями США в конце октября. Вскоре после этого ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов. Предыдущим претендентом на покупку был швейцарский трейдер Gunvor, однако после критики со стороны США он отозвал предложение.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Вашингтон качает баррель».