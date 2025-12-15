Схему упрощенной сдачи ОГЭ для поступающих в колледжи расширят на 9 регионов

Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ для выпускников 9-х классов, планирующих поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО), будет расширен. Число участвующих регионов увеличится с 3 до 12, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предусматривает... право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании»,— уточняется в Telegram-канале правительства.

В эксперимент по сдаче двух ОГЭ для поступления в колледжи добавили ХМАО, Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области. Об этом ранее узнал «Ъ».

Закон об экспериментальной форме сдачи ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. Изначально нововведение действовало в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Там девятиклассники, ориентированные на СПО, сдавали лишь русский и математику, тогда как учащиеся, планировавшие перейти в 10-й класс, проходили итоговую аттестацию в стандартном формате.

В октябре господин Кравцов сообщил, что упрощенную модель сдачи ОГЭ планируется сохранить до 2029 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сокращение ОГЭ выходит за рамки эксперимента».