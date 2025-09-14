Сокращение ОГЭ выходит за рамки эксперимента

Эксперимент по сокращению количества обязательных ОГЭ для девятиклассников, поступающих в колледжи, признан успешным. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов намерен продолжить его в следующем году. По данным “Ъ”, ведомство рассматривает возможность расширить эксперимент и для других регионов. Однако эксперт предупреждает, что далеко не везде достаточно бюджетных мест в колледжах, как и средств на их модернизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу, 12 сентября, глава Минпросвещения Сергей Кравцов провел совещание с руководителями трех регионов, учувствовавших в эксперименте по упрощению сдачи ОГЭ для девятиклассников, нацеленных на поступление в колледжи. «Мы видим, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности»,— заявил министр.

По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в колледжи в этом году поступили 62% девятиклассников по всей стране.

При этом выпускники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, заранее решившие уйти в колледж, могли в рамках эксперимента сдать всего два обязательных ОГЭ из четырех — по русскому языку и математике. Наиболее популярной эта возможность стала в Липецкой области — ей воспользовалось более половины выпускников. «63,2% девятиклассников пошли учиться в СПО, и для нас это рекорд,— рассказала на совещании замгубернатора региона Юлия Котлярова.— На профессии мы также полностью удовлетворили спрос. И хотелось бы отметить, что в рамках ГИА (благодаря эксперименту.— “Ъ”) мы сэкономили до 25% времени педагогов, которых раньше привлекали на экзамены. Важный положительный эффект от эксперимента — это осознанность ребят для перехода в 10-й класс».

В Санкт-Петербурге сдать два ОГЭ можно было только для поступления на необходимые городу специальности. Это 19 профессий в 29 колледжах города из 115 — повар, сварщик, судостроитель, электромонтажник, мастер отделочных работ и так далее. С такими условиями в «пилоте» участвовали около 8% выпускников. «Мы заинтересованы в том, чтобы ребята, выбирая для себя получение среднего профобразования, в первую очередь приходили на рабочие профессии. Мы очень довольны предварительными результатами эксперимента. По всем профессиям наблюдаем существенный рост, до 80% у нас увеличился прием в колледжи»,— заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Московские власти в этом году зафиксировали рекордный прирост желающих учиться в колледжах: СПО выбрали 37 тыс. девятиклассников, что на 10 тыс. (+37%) больше прошлого года.

Желающих сдать два ОГЭ вместо четырех оказалось даже больше, чем планировалось изначально, поэтому мэрия прямо в ходе приемной кампании увеличила количество бюджетных мест.

«В этом году в Москве ОГЭ после девятого класса сдавало 117 тыс. ребят, в том числе 107 тыс., которые окончили государственную школу. Из них сдавали два ОГЭ 39 тыс. ребят. Понимая, что где-то у нас в городских колледжах не хватало мест, особенно по информационным технологиям или сестринскому делу, мы заключили договоры с профильными федеральными вузами, в составе которых есть соответствующие колледжи,— заявила на совещании вице-мэр Анастасия Ракова.— Поэтому все дети поступили на те специальности, которые они хотели. Мы провели опросы среди родителей выпускников и видим, что 85% довольны и выбранным колледжем, и специальностью».

Министр Сергей Кравцов признал эксперимент успешным и заявил, что ведомство намерено продолжить его реализацию и в 2025/26 учебном году. По данным “Ъ”, ведомство рассматривает возможность расширить эксперимент для других регионов. Отметим, федеральный закон, регулирующий его проведение, ограничивает срок проведения «пилота» четкой датой — 31 декабря 2025 года. Поэтому продолжение эксперимента потребует внесения изменения в законодательство.

«Эксперимент определенно можно назвать удачным в рамках Москвы — рекордное количество девятиклассников выбрали обучение в СПО и при этом смогли поступить на бюджет. Более того, выпускников удалось замотивировать поступать не просто в СПО, а именно на рабочие профессии, потому что был сделан акцент на трудоустройстве и практике по соответствующим профессиям»,— отмечает профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Эксперт считает, что такой результат связан с планомерным обновлением всей инфраструктуры городских колледжей и расширением числа бюджетных мест. Это повод задуматься другим регионам, добавляет госпожа Абанкина: «Без значительных вложений со стороны региона и согласования набора в СПО с планами развития субъекта достичь внятных результатов не получится, и детей просто будут выдавливать из школ в платные колледжи. Не многие регионы могут пока себе такое позволить, а обновленных в рамках "Профессионалитета" (федеральный проект развития учреждений профобразования.— “Ъ”) учебных заведений на всех не хватит». По этой причине профессор считает, что расширять эксперимент в другие регионы нужно постепенно и только после тщательного анализа местных возможностей.

Полина Ячменникова