Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ продлят до 2029 года

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что эксперимент со сдачей ОГЭ по упрощенной схеме продлят до 2029 года. Кроме того, ведомство планирует расширить число регионов-участников.

«Мы обсудили итоги эксперимента, который был полностью финансирован Москвой, по поступлению в колледжи, где участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента»,— сказал господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. В трех регионах учащиеся 9-х классов сдавали только экзамены по русскому языку и математике. Идущие в 10-й класс ученики сдавали ОГЭ в привычном формате. В сентябре в Минпросвещения сообщили о продлении эксперимента на 2026 год.

Полина Мотызлевская