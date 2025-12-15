Депутат Госдумы Михаил Матвеев уточнил дату приговора напавшим на него мигрантам

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев уточнил дату приговора напавшим на него мигрантам. Парламентарий написал в своем Telegram-канале, что вынесение приговора в Промышленном районном суде Самары отложено на 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом 26 декабря ожидается выступление подсудимых с последним словом. «В отзыве на гражданский иск о компенсации морального вреда адвокаты диаспоры заявили о том, что он завышен и либо не подлежит удовлетворению, либо должен быть снижен. По мнению диаспоры, моему водителю Василию Дятленко за сломанную ключицу хватит и 50 тыс. руб., а мне за пробитую голову и того не надо, ибо я не только не доказал своих нравственных страданий, но еще и пиарюсь на ситуации»,— сообщил политик.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно. Последнее заседание суда состоялось 15 декабря.

Андрей Сазонов