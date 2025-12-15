В Самаре перенесли приговор мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Матвеева

Промышленный районный суд Самары отложил разбирательство по уголовному делу о нападении мигрантов на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Во время заседания 15 декабря были выслушаны позиции сторон о взыскании с обвиняемых морального и материального ущерба, сообщает пресс-служба суда.

Фигуранты уголовного дела должны были выступить с последним словом 1 декабря, а суд — удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора. Но так как Михаил Матвеев подал иск о компенсации морального вреда и материального ущерба до удаления судьи в совещательную комнату (во время прений), заявление было принято к рассмотрению, а процесс — приостановлен.

Как сообщили в пресс-службе суда, заседание отложено на 24 декабря для выслушивания последнего слова напавших на депутата Госдумы мигрантов.

«И вот как сообщают источники из дружбонародного суда, судья Керосирова планирует оправдать мигрантов по ч.2 ст. 105 и оставить только ч.2 ст. 213 (хулиганство), что переведет преступление из категории особо тяжкого в категорию просто тяжкого, что в свою очередь приведет, вероятно, и к снижению сроков (санкция 105 статьи до 20 лет. а ст. 213 — до 7 лет).

Одновременно смена квалификации не позволит 20-летнему таджику Бахирову (трижды уже привлекаемому в России к уголовной ответственности лидеру группы) после отбытия наказания прекратить гражданство РФ, т.к. такая санкция за хулиганство отсутствует, а за покушение на убийство она есть»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

Андрей Сазонов