Артем Жога исполнит желания девяти ребят из УрФО и Донбасса к Новому году

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и снял девять картонных шаров, в которых описаны мечты ребят. «Новогодние желания детей чистые и искренние. Очень важно, чтобы они исполнялись, поэтому я решил снять все шарики с письмами детей, которые были на елке»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

По словам полпреда, шестилетний Мирон из Макеевки (Донецкая Народная Республика; ДНР) получит футбольный мяч, десятилетний Владислав из Донецка — синтезатор. Девятилетний Владимир из Нижней Салды (Свердловская область) поучаствует в тренировке хоккейного клуба «Локомотив» в Ярославле, семилетний Роберт из Тюменской области встретится с игроками ФК «Тюмень», восьмилетний Максим из Новоуральска (Свердловская область) — с хоккеистами клуба «Автомобилист».

Девятилетний Дмитрий из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) сможет побывать в роли пилота самолета, 13-летний Владимир из села Погорелка (Курганская область) увидит закулисье театра, 16-летний житель Магнитогорска (Челябинская область) сходит в цирк, школьник из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) получит курс дрессировки для собаки. «Благодаря такой акции, у ребят сохраняется вера в чудо и добро»,— добавил Артем Жога.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Принять участие в ней могут дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты. В 2022 году право принять участие в акции получили дети военных беженцев, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Желания дети пишут на открытках, которые потом вешают на елку. Президент Владимир Путин в рамках акции исполнит желания трех ребят: десятилетняя Маргарита сможет побывать в роли пилота на авиатренажере, 12-летняя Таисия посетит репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, 15-летняя Арина отправится в Санкт-Петербург.

Василий Алексеев