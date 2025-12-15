Электронные знаки получат приоритет в ПДД

Водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло, которые будут иметь приоритет над стационарными указателями. Правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить изменения в ПДД, следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ».

Сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей следовать указаниям электронных табло, поэтому штрафы за их нарушения не выносят. Поправки предполагают, что значения на табло будут обязательными, например при снижении допустимой скорости из-за погодных условий.

С инициативой внести изменения в ПДД выступил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. На дорожной сети госкомпании установлено свыше 2,6 тыс. электронных знаков, из них более 900 — в Москве.

