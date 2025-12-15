В Свердловской области утвердили программу развития газоснабжения до 2030 года

Свердловская область и ПАО «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения региона на ближайшие пять лет, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, она продолжит способствовать реализации программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путин.

Ключевым направлением новой программы станет реконструкция десяти газораспределительных станций (ГРС) в различных районах области: ГРС Бородулино, Сухой Лог, АРП Сысерть, Кадниково, Реж, БТЭЦ 1, 2, 3 , Косулино ,ГРС-2 Екатеринбург, ГРС-3 Екатеринбург и ГРС Садовый-Балтым. Общий объем инвестиций в модернизацию этих объектов составит 2,78 млрд руб.

По словам главы региона, это позволит повысить производительность и пропускную способность газотранспортной системы, что необходимо для выполнения планов по газификации и догазификации населенных пунктов в Сысертском, Арамильском, Сухоложском, Камышловском, Режевском и Артемовском районах, а также для реализации новых промышленных проектов.

Господин Паслер отметил, что в 2025 году в регионе в рамках догазификации было построено 2,6 тыс. км газопроводов, газ поступил в 10,5 тыс. домовладений, обеспечив комфортные условия проживания для более чем 31 тыс. жителей. Общий объем привлеченных внебюджетных средств составил свыше 3,3 млрд рублей.

«В 2026 году газовики планируют обеспечить техническую возможность для подключения 3,5 тыс. домовладений в части мероприятий социальной газификации»,— подчеркнул Денис Паслер. Ранее «Ъ-Урал» писал, что Свердловская область получила от оператора программы газификации «Газпром» 1,3 млрд руб. на догазификацию около 50 населенных пунктов.

Полина Бабинцева