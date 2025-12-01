Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловская область получила 1,3 млрд рублей на газификацию 50 населенных пунктов

Свердловская область получила от оператора программы газификации «Газпром» 1,3 млрд руб., сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Эти средства направят на догазификацию около 50 населенных пунктов, включая Арамиль, Верхнюю Салду, Нижний Тагил и другие.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года регион получил от Единого оператора 3,8 млрд руб., что позволило подвести газовые сети к границам 11 тыс. участков. По словам губернатора, в этом году в регионе зафиксированы максимальные показатели по числу подключений. Для поддержки населения многодетные семьи, педагоги, участники СВО и ветераны получают компенсацию до 90% за подключение к газу. Всего за год более 41,7 тыс. домовладений на Среднем Урале обеспечены газом.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что по инициативе губернатора Дениса Паслера программа социальной газификации будет расширена. В регионе планируется обеспечить техническую возможность подключения к природному газу для 139 тыс. частных домов.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все