Свердловская область получила 1,3 млрд рублей на газификацию 50 населенных пунктов

Свердловская область получила от оператора программы газификации «Газпром» 1,3 млрд руб., сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Эти средства направят на догазификацию около 50 населенных пунктов, включая Арамиль, Верхнюю Салду, Нижний Тагил и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года регион получил от Единого оператора 3,8 млрд руб., что позволило подвести газовые сети к границам 11 тыс. участков. По словам губернатора, в этом году в регионе зафиксированы максимальные показатели по числу подключений. Для поддержки населения многодетные семьи, педагоги, участники СВО и ветераны получают компенсацию до 90% за подключение к газу. Всего за год более 41,7 тыс. домовладений на Среднем Урале обеспечены газом.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что по инициативе губернатора Дениса Паслера программа социальной газификации будет расширена. В регионе планируется обеспечить техническую возможность подключения к природному газу для 139 тыс. частных домов.

Полина Бабинцева