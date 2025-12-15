Новый премьер Чехии призвал заключить мир на Украине к 24 февраля 2026 года

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к завершению боевых действий на Украине до 24 февраля следующего года. Об этом он заявил на первой пресс-конференции своего правительства.

Премьер заявил, что всем сторонам необходимо начать говорить о мире, а не только о войне. Он также подчеркнул, что участники конфликта должны получить гарантии безопасности.

«Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы, наконец, уже [была достигнута] договоренность о перемирии», — сказал господин Бабиш (цитата по ТАСС).

Говоря о финансировании Украины, Андрей Бабиш напомнил, что Чехия ежегодно вносит в европейский бюджет 62 млн крон (около $3 млн), значительные средства из которого отправляют Киеву. Предложение передать Украине замороженные в ЕС российские активы он не комментировал, отмечает ТАСС.

Движение ANO («Акция недовольных граждан») победило на парламентских выборах в Чехии в октябре, набрав около 34,7% голосов. Премьер сформировал правительство из представителей ANO, а также политических движений SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoriste («Автомобилисты»). Во время избирательной кампании господин Бабиш критиковал программу финансовой и военной помощи Украине. Он также подчеркивал, что Чехия не будет брать на себя никаких обязательств по финансированию Киева.