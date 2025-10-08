Глава оппозиции в Чехии Бабиш: «Мы не дадим Украине ни одной кроны на оружие»

Чехия не выделит денег из госбюджета на оружие Украине, заявил глава победившего на парламентских выборах политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш. По его словам, поддержка Киева будет осуществляться через механизмы Евросоюза. На эти цели будет выделено около $2,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Bandic / AP Фото: Darko Bandic / AP

«Мы заявляем, что даем 60 млрд крон ($2,8 млрд. — "Ъ") Европе, которая помогает Украине. Мы не дадим Украине ни одной кроны из нашего бюджета,— сказал Андрей Бабиш. — У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь поможем через Европейский союз».

Андрей Бабиш также заявил о необходимости пересмотреть условия программы по закупке боеприпасов для Украины, которая ранее была инициирована чешской стороной. По его словам, ANO предложит пересмотреть программу и внести предложения, как обеспечить ее большую прозрачность. Господин Бабиш допустил, что программа будет передана в ведение НАТО.

«Речь идет не о прекращении программы по закупке боеприпасов, а о тщательном ее пересмотре. Нужна прозрачность»,— позднее пояснил позицию ANO депутат Любомир Метнар, подчеркнувший, что цель пересмотра — обеспечение контроля и надзора за использованием средств (цитата по Novinky).

4 октября на парламентских выборах в Чехии победило оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»), которое возглавляет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш. По итогам голосования партия экс-премьера набрала почти 35% голосов и получила не менее 80 из 200 мест в нижней палате парламента. Такой высокий результат — абсолютный рекорд в современной истории Чехии. Андрей Бабиш ведет переговоры о формировании кабмина с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты").

После 24 февраля 2022 года Чехия предложила закупку боеприпасов для ВСУ в третьих странах за счет западных государств. Эту инициативу поддержали около 20 стран, по данным западноевропейских СМИ. В 2024 году по чешской инициативе Украина получила 1,5 млн артиллерийских снарядов, включая 500 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Чем известен Андрей Бабиш — в материале «Ъ» «Чешский Трамп».

Анастасия Домбицкая