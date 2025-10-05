Их полку прибыло

Историческая победа партии экс-премьера Чехии Андрея Бабиша на парламентских выборах 3–4 октября уже стала предметом спекуляций о грядущем развороте страны вправо. Чехии прочат место в одном ряду с Венгрией и Словакией, регулярно вставляющими палки в колеса политике Брюсселя. Однако до реализации такого сценария Андрею Бабишу придется преодолеть ряд препятствий на пути к креслу премьера. Коалиционные переговоры обещают быть непростыми, а перспектива отмены оправдательного приговора по обвинению в коррупции открывает лазейку для отклонения его кандидатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии АНО Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Лидер партии АНО Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

По итогам голосования партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO набирает почти 35% голосов и получает не менее 80 из 200 мест в нижней палате парламента. Такой высокий результат — абсолютный рекорд в современной истории Чехии. На втором месте оказалась проевропейская партия «Вместе» (Spolu) действующего премьер-министра Петра Фиалы с 23%, за ней идут также входящая в правящую коалицию STAN (11%) и проевропейская Пиратская партия (почти 9%). В парламент также прошли крайне правая «Свобода и прямая демократия» (SPD) с показателем почти 8% и правые «Автомобилисты для себя», набравшие почти 7% голосов. Явка составила 68%.

После того как победа ANO стала очевидной, хотя ее предсказывали все опросы, Бабиш вышел к сторонникам и журналистам, держа в руке портативную музыкальную колонку, из которой раздавался хит 1980-х «Sara Perche Ti Amo» («Будет, потому что я люблю тебя»). Позже композицию вывели на динамики.

В своей триумфальной речи Бабиш заявил, что хочет, чтобы «Чешская Республика стала лучшим местом для жизни в ЕС».

«Мы сделаем все возможное для этого… Мы убедили людей, что только ANO имеет четкое видение будущего нашей страны»,— добавил Бабиш. Лидер правопопулистов отметил, что рассчитывает сформировать правительство меньшинства, но готов начать переговоры с другими правыми силами — SPD и «Автомобилистами для себя».

Такой потенциальный союз вызвал переполох в европейских столицах: Чехии прочат разворот вправо и создание альянса с Венгрией и Словакией, политика которых вызывает раздражение в Брюсселе. Симптоматично, что именно лидеры этих двух стран первыми поздравили Бабиша с победой. Последний и сам неоднократно делал заявления, противоречащие линии ЕС.

Прежде всего экс-премьер настроен свернуть инициативу по поставкам боеприпасов Украине, в рамках которой с 2022 года в страну было поставлено более 3,5 млн артиллерийских снарядов.

Также он высказывался против вступления Украины в Евросоюз и критиковал предоставление слишком больших преференций украинским беженцам в Чехии. Помимо этого, политик не раз критиковал зеленые инициативы Брюсселя, которые, по его словам, стали бы слишком тяжелым бременем для чешских налогоплательщиков. Однако Бабиш не раз подчеркивал: Чехия останется надежным членом ЕС и НАТО.

До того момента, как Бабиш вновь окажется в кресле премьера, ему предстоит пройти ряд испытаний. Первое — это формирование коалиции. С «Автомобилистами для себя» у ANO довольно много пересечений по зеленой повестке, что потенциально упрощает переговоры, но в случае с SPD исход будет зависеть от того, насколько крайне правые будут готовы смягчить свои позиции.

В рамках предвыборной программы SPD обозначила среди приоритетов высылку украинских беженцев и проведение референдумов по выходу из ЕС и НАТО. Такие радикальные меры для Бабиша исключены, однако политик может пойти на небольшие уступки потенциальным партнерам по коалиции. Эксперты предполагают, что согласование позиций и выработка трехстороннего коалиционного соглашения могут занять несколько месяцев.

Еще один незакрытый вопрос — вновь возобновившееся расследование в отношении Бабиша. Его обвиняют в незаконном получении субсидий ЕС на сумму 50 млн крон (€2 млн).

Средства были выделены оздоровительному комплексу «Гнездо аиста» в 2008 году, после того как право собственности на него было передано от принадлежащего Бабишу агрохолдинга Agrofert членам его семьи. После получения субсидии комплекс вновь вошел в состав Agrofert. Суд дважды рассматривал дело и дважды оправдывал Бабиша, но за три месяца до парламентских выборов оправдательный приговор вновь был аннулирован. Сам Бабиш отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными.

Тем не менее потенциальный десятилетний тюремный срок является серьезным препятствием на пути Бабиша к креслу премьера. Президент страны Петр Павел уже говорил о намерении провести консультации с юристами и выяснить, не нарушит ли выдвижение Бабиша в премьеры конституционные нормы страны.

Ряд чешских экспертов считают коррупционное дело достаточным основанием для отказа в номинации, однако пока такой сценарий маловероятен. Петр Павел назначил Андрею Бабишу встречу, чтобы обсудить, как политик намерен урегулировать ситуацию. До этого экс-премьер заявлял, что у него есть решение проблемы, но не высказывал его публично. Теперь остается выяснить, удовлетворит ли оно президента.

Вероника Вишнякова