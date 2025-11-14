Заказам сократили путь

В январе—сентябре 2025 года оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания увеличился на 28% год к году, до 1,15 трлн руб. За год рост замедлился более чем на 16 процентных пунктов, а существенную его долю обеспечила продовольственная инфляция. Охлаждение продиктовано стремлением потребителей экономить и исчерпанием потенциала роста плановой доставки маркетплейсов. Точкой роста для рынка стали экспресс-заказы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Оборот рынка онлайн-торговли продовольствием (e-grocery) в январе—сентябре 2025 года составил 1,15 трлн руб., прибавив 28,06% год к году, подсчитали в Infoline. В третьем квартале (июль—сентябрь) рост составил 28,67%, до 377 млрд руб. Развитие сегмента замедляется. В 2024 году оборот e-grocery за девять месяцев вырос на 44,37% год к году, в третьем квартале — на 34,4%. Снижение составило 16,31 и 5,73 процентного пункта соответственно. Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев за девять месяцев 2025 года зафиксировал рост e-grocery на 30% год к году.

В Data Insight ждут, что в этом году оборот e-grocery вырастет на треть, до 1,6 трлн руб. В 2024 году увеличение оценивалось в 47%. Число заказов увеличится с 813 млн до 1,1 млрд. В третьем квартале 2025 года было выполнено 263,5 млн доставок продуктов на 409,7 млрд руб. Год к году эти значения выросли на 36% и 49% соответственно.

Но существенная часть роста объясняется инфляционным давлением, замечают аналитики.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов считает, что рост стоимости товаров обеспечивает 13 процентных пунктов роста рынка.

E-grocery формирует 19,3% российского рынка онлайн-торговли, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Это самый большой показатель среди всех категорий. Доля онлайн в обороте продовольственной розницы остается сравнительно небольшой — 7,3%. Оценка Infoline по итогам третьего квартала — 5%. Год к году показатель увеличился на 0,7 процентного пункта.

Роман Самойлов объясняет, что поддерживать темпы роста становится сложнее в контексте увеличения базы: «Компании переходят от активного развития к выстраиванию экономически эффективной бизнес-модели и окупаемости». Эксперт добавляет, что общая экономическая неопределенность стимулировала потребителей внимательнее относиться к расходам. Часть из них вернулась в офлайн-магазины в поисках более выгодных цен.

Замедление темпов роста оборотов рынка e-grocery прослеживается в контексте сдержанной динамики сегмента плановой доставки, куда входят в том числе заказы, которые покупатели забирают в пунктах выдачи (ПВЗ).

Оборот экспресс-доставки (до двух часов), согласно Infoline, в третьем квартале вырос на 36% год к году, плановый — всего на 10,8%. Это объясняется повышением комиссий маркетплейсов и ростом логистических расходов.

В Infoline считают, что экспресс-доставка более востребована и у потребителей, и у ритейлеров. Комплектуют заказы обычно сотрудники магазина или курьеры, сборщики не требуются, исчезает и потребность в мощностях для хранения, поясняют в компании. В Х5 долю онлайн в общей структуре бизнеса по итогам января—сентября 2025 года оценивают в 6%. В компании рассчитывают на развитие доставки. «Магнит Доставка» быстро растет за счет сокращения времени прибытия заказа с 60 до 30 минут и выхода в новые города, говорят в компании.

Модели маркетплейсов сейчас ориентированы в первую очередь на ПВЗ. В Ozon говорят, что заказы в них забирают 90% клиентов, речь в том числе о продуктах питания. Быструю доставку платформа развивает в рамках Ozon fresh. Руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин говорит, что Wildberries планирует масштабировать тестирование экспресс-доставки продуктов питания и готовой еды, запущенной в прошлом году силами партнеров. 73% клиентов были бы готовы воспользоваться такой услугой, говорит она.

Роман Самойлов считает, что модель плановой доставки не умирает, но приближается к насыщению в крупных городах.

Переход на альтернативные форматы потребует дополнительных вложений в открытие дарксторов, микрохабов, городских складов, может понадобиться нанимать штатных сотрудников, а не самозанятых, перечисляет эксперт. Одновременно он замечает, что маржинальность экспресс-доставки на единицу товара обычно ниже, чем для плановой из-за небольшого среднего чека. Развитие модели предполагает ставку на большую рыночную долю.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что сети стремятся повысить эффективность работы и частоту заказов, снижая издержки. Онлайн-направление, по его прогнозам, продолжит расти в перспективе десяти лет, хотя темпы могут снижаться. Развитие рынка обеспечат расширение географии, усиление инфраструктуры экспресс-доставки и дальнейшее вовлечение потребителей в цифровые сценарии покупок, перечисляет эксперт.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва