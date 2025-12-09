Свердловчане смогут приобрести живую ель на Новый год с 16 декабря

Жители Свердловской области смогут законно заготовить новогоднюю ель с 16 декабря, сообщил департамент информационной политики региона. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи в одном из 30 лесничеств области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выбор деревьев разрешен только на участках, предназначенных для расчистки лесных насаждений, таких как просеки, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и участки под линиями электропередач. «Приобретая ель законным путем, вы не просто получаете праздничное дерево — вы вносите вклад в сохранение лесного фонда региона»,— сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Стоимость новогодней ели зависит от высоты дерева:

до 1 м — 71 руб. 21 коп.;

от 1,1 м до 2 м — 142 руб. 41 коп.;

от 2,1 м до 3 м —213 руб. 64 коп.;

от 3,1 м до 4 м — 284 руб. 85 коп.;

свыше 4 м — 356 руб. 5 коп.

Для заключения договора необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и ИНН, а также заполнить заявление с указанием желаемой высоты дерева. После оплаты квитанции и подписания договора сотрудники лесничества сообщат дату и место заготовки. За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ирина Пичурина