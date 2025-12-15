В Самаре вынесли приговор застройщику Михаилу Жукову за неуплату налогов на 66 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары признал виновным бывшего руководителя строительной компании ООО «Стройресурс» Михаила Жукова по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, Михаил Жуков был генеральным директором ООО «Стройресурс» с апреля 2021 года по июнь 2023 года. Чтобы уклониться от уплаты налогов, он включил в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами. С целью занижения налогооблагаемой базы он использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, которые вносились в книгу покупок и регистры бухгалтерского учета.

В последующем на основании недостоверной отчетности банки перечисляли денежные средства с расчетных счетов строительной компании на счета контрагентов. Таким образом неправомерно осуществлялся вывод денег. Подсудимый причинил ущерб бюджетной системе в размере более 66,3 млн руб.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. руб. На имущество фигуранта наложен арест для возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

Михаил Жуков известен в Самаре в качестве застройщика проблемного ЖК Космолет. В октябре Октябрьский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии, но зачли время пребывания бизнесмена под стражей. Предпринимателя обвиняли в незаконном привлечении средств дольщиков для строительства жилого комплекса «Космолет». По данным прокуратуры, Михаил Жуков заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. Строительство ЖК приостановили в июне 2022 года из-за нехватки финансирования.

Ранее сообщалось, что возобновить строительство проблемного объекта должны были в конце ноября. В октябре этого года арбитражный суд Самарской области признал Михаила Жукова банкротом по иску ООО «Альянс».

В проекте ЖК «Космопорт» участвует около 800 дольщиков. На начало октября готовность объекта составляла 65%, было построено три секции комплекса по 32 этажа.

Руфия Кутляева