В Самаре стройку проблемного ЖК «Космолет» возобновят в конце ноября

Строительство проблемного объекта, жилого комплекса «Космолет» в Самаре, возобновится через две недели. Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.

«Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Сейчас проводится инвентаризация всей договорной документации и строительной площадки»,— говорится в сообщении.

Изначально ЖК «Космолет» строило ООО «Кольцо», директор которого Михаил Жуков был осужден в октябре 2025 года. С ноября 2019 по март 2022 года он заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет.

В проекте участвовали около 800 дольщиков, и строительство должно было завершиться до 31 декабря 2025 года, но работы были приостановлены в июне 2022 года. Ранее областной минстрой обещал, что работы на объекте возобновятся в конце октября 2025 года.

Георгий Портнов