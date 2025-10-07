В Самаре вынесли приговор застройщику Михаилу Жукову

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор директору ООО «Кольцо» Михалу Жукову. Предпринимателя приговорили к 11 месяцам колонии, однако зачли время пребывания бизнесмена под стражей. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

Предпринимателя обвиняли в незаконном привлечении средств дольщиков для строительства жилого комплекса «Космолет». Прокуратурой было установлено, что с ноября 2019 по март 2022 года Жуков заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. В проекте участвуют около 800 дольщиков, и строительство должно завершиться до 31 декабря 2025 года.

Строительство было приостановлено в июне 2022 года из-за нехватки финансирования, но возобновилось в июле 2023 года благодаря новому инвестору. На данный момент построены все три секции комплекса по 32 этажа каждая, готовность объекта составляет 65%. Прокуратура утвердила график работ и обеспечила контроль за его исполнением. Михаил Жуков был арестован за нарушение подписки о невыезде.

Андрей Сазонов