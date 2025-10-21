В Самаре осужденный застройщик проблемного ЖК «Космолет» признан банкротом

Директор самарской строительной фирмы ООО «Кольцо» Михаил Жуков признан банкротом. Решение принял Арбитражный суд Самарской области по иску ООО «Альянс». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также суд постановил реализовать имущество должника. Ранее Михаил Жуков привлек средства дольщиков для строительства жилого комплекса «Космолет» в Самаре.

С ноября 2019 по март 2022 года застройщик заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. В проекте участвовали около 800 дольщиков, и строительство должно завершиться до 31 декабря 2025 года. Но в июне 2022 года работы были приостановлены из-за нехватки финансирования.

Стройка ЖК возобновилось в июле 2023 года после того, как был найден новый инвестор. По состоянию на начало октября 2025 года были построены три секции комплекса по 32 этажа каждая, готовность объекта составляет 65%.

В отношении Михаила Жукова возбудили уголовное дело. Бизнесмена задержали и арестовали.

В октябре Михаила Жукова приговорили к 11 месяцам колонии-поселения, но зачли период его пребывания под стражей. До вступления приговора в силу застройщик находится под подпиской о невыезде.

Георгий Портнов