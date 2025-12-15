У создателей наркоплощадки Hydra арестовали имущество на 2,5 млрд рублей

Суды наложили арест на имущество стоимостью свыше 2,5 млрд руб. по делу в отношении руководителей и участников крупнейшей в России интернет-площадки по продаже наркотиков Hydra. Также в доход государства изъяли активы одного из организаторов площадки: 39 объектов недвижимости в Москве и автомобиль премиум-класса. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

По словам главы ведомства, организаторам и участникам маркетплейса вменили пособничество в обороте наркотиков. По данным МВД, в Hydra входили не менее 15 структурных подразделений. Расчеты на площадке проводились в криптовалюте, а преступные доходы выводили через криптообменники и миксер-площадки.

Господин Колокольцев также рассказал о ходе дела против одного из организаторов Hydra. Его обвинили в отмывании более 1 млрд руб. преступных доходов. Всего, по данным полиции, злоумышленник причастен к не менее чем 500 эпизодам продажи наркотиков с 2015 по 2024 год. Обвиняемый находится под арестом, он приступил к ознакомлению с материалами дела. Позже дело рассмотрят в суде.

Hydra была ликвидирована в 2022 году после операции ФСБ и полиции. В 2024 году к пожизненному сроку приговорили одного из организаторов площадки — Станислава Моисеева. Его 15 подельников получили сроки от 8 до 23 лет строгого и особого режима. В октябре 2025 года в Ярославле к 21 году приговорили системного администратора даркнет-площадки Бориса Губко.

Никита Черненко