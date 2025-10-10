«Гидре» отрубили последнюю голову

В Ярославле осужден системный администратор даркнет-площадки по торговле наркотиками Hydra (Гидра) Борис Губко. Он получил 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Hydra была ликвидирована в 2022 году в результате операции сотрудников ФСБ и полиции. Площадка работала по принципу маркетплейса и имела миллионы пользователей. Сисадмин не только обеспечивал работу Hydra, но и защищал ее от атак конкурирующих преступных организаций. Его подельники были осуждены ранее в Москве и Ярославле.

6 октября 2025 года Дзержинский районный суд Ярославля вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Санкт-Петербурга Борису Губко, которого следствие считает системным администратором даркнет-площадки Hydra, сообщили «Ъ» в Ярославском областном суде. Дело рассматривалось почти год.

Даркнет-площадка Hydra размещалась на серверах, расположенных в Германии, но обслуживалась гражданами России. По разным оценкам, она являлась крупнейшим в России или в мире маркетплейсом по продаже наркотиков, а также поддельных денег и документов. «Ъ» сообщал, что в 2019 году на ней было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов. Общий объем трансакций Hydra составлял около $1,4 млрд.

5 апреля 2022 года правоохранительные органы Германии провели операцию, в результате которой серверы Hydra перестали работать. Параллельно в России сотрудники ФСБ и полиции задержали участников преступного сообщества.

Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, Борис Губко выполнял обязанности по системному администрированию серверного оборудования Hydra в 2012-2022 годах. Он имел высшее образование в сфере IT и ранее работал фрилансером по специальности. Hydra была хорошо организованным преступным сообществом, имела свои подразделения. Губко обеспечивал устойчивое функционирование скрытой нелегальной торговой площадки.

«Являясь участником преступного сообщества "Гидра", входил в его структурное подразделение "IT-специалисты" и выполнял обязанности по системному администрированию серверного оборудования, установление и устранение причин в случае его некорректной работы, настройку и оптимизацию действующих процессов, скрытому размещению торговой площадки "Гидра" в сети интернет», — сообщили «Ъ» в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, Губко занимался защитой торговой площадки Hydra от DDoS-атак, организуемых конкурирующими преступными организациями.

Площадка работала по принципу маркетплейса. На ней за плату размещали свои «товары» «интернет-магазины» по продаже наркотиков и психотропных веществ. В частности, действовали магазины с названиями «Generation P», «Tabak.tv», «У Братана», «Deluxe Store» и другие. Кроме того, как ранее сообщал «Ъ», участники преступного сообщества сами занимались изготовлением и продажей запрещенных препаратов.

Следствие по делу Губко установило факты сбыта наркотиков на территории Волгоградской, Калининградской, Саратовской и Ярославской областей, Камчатского края, Санкт-Петербурга. Последний из установленных эпизодов произошел в Ярославской области, поэтому дело рассматривал Дзержинский районный суд Ярославля.

Борис Губко не признал свою вину и не сотрудничал со следствием. Однако суд посчитал доказанным участие в противоправной деятельности. Сисадмина признали виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой в значительном и крупном размерах), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

«Суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 13,6 млн рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.



У подсудимого также конфискованы системный блок и мобильный телефон, которые были орудием преступления. Приговор пока не вступил в законную силу. Нет сведений и о его обжаловании.

Другие участники преступного сообщества были осуждены ранее. В ноябре 2024 года Дзержинский суд Ярославля вынес приговор Дмитрию Павлову, который оплачивал аренду серверов Hydra. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом заседании, приговор не опубликован.

Также в 2024 году организатор преступного сообщества Станислав Моисеев был приговорен Московским областным судом к пожизненному лишению свободы. Его 15 подельников признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Им суд назначил наказание от 8 до 23 лет колонии особого и строгого режима.

Антон Голицын