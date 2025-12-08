В Лувре из-за протечки труб повреждены несколько сотен книг

От 300 до 400 книг повреждены в библиотеке отдела египетских древностей Лувра из-за протечки водопровода. Она произошла в конце ноября.

«Мы идентифицировали от 300 до 400 работ, подсчет продолжается ... Это те работы, к которым обращались египтологи, но не ценные книги»,— сказал заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок (цитата по Reuters).

Господин Стейнбок добавил, что о плохом состоянии водопровода известно много лет. По его словам, ремонт запланирован на сентябрь 2026 года. Как указывает Reuters, подтопление произошло через несколько недель после ограбления Лувра, что «подчеркивает ухудшающееся состояние самого посещаемого музея мира».