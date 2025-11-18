В Лувре закрыли галерею Кампана из-за риска обрушения балок

Руководство Лувра объявило о временном закрытии помещений в крыле Сюлли, где размещается в том числе галерея Кампана с коллекцией экспонатов Древней Греции. Причина закрытия — выявленная в ходе обследования непрочность балок, поддерживающих перекрытия второго этажа. Как отмечает BBC, это еще один удар для музея, который в прошлом месяце был ограблен.

Крыло Сюлли было построено в 1930-х годах, и с тех пор многие его конструкции обветшали. О планах ремонта в музее, включая это крыло, власти Франции объявляли в январе 2025 года. Тогда же отмечалось, что многие помещения «уже неустойчивы к воздействию воды, а в других наблюдаются значительные колебания температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства».

В галерее Кампана девять выставочных залов, где представлена древнегреческая керамика. Кроме того, в этом же здании над галереей находятся несколько административных помещений, где работают 65 сотрудников. Все эти сотрудники временно переведены в другие помещения. Специалисты оценивают масштаб необходимых работ.

Алена Миклашевская