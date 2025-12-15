Правительство поддержало отмену ежегодных деклараций для чиновников и депутатов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, избавляющий чиновников и депутатов от необходимости каждый год сдавать декларацию о доходах. Проект официального отзыва есть в распоряжении «Ъ».

Согласно инициативе, должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») объяснил отказ от существующего порядка подачи деклараций архаичностью сложившегося формата. Как написал депутат в Telegram-канале, сейчас постоянный мониторинг финансового положения чиновников обеспечивает цифровизация системы антикоррупционного контроля.

Инициатива была внесена в Государственную думу (ГД) 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций. Согласно повестке Совета ГД, первое чтение законопроекта может состояться уже завтра.

Как сообщалось ранее, комитет господина Пискарева предлагает рассмотреть законопроект 16 декабря.

Подробнее о законопроекте — в материале «Бумага долго терпела».

Степан Мельчаков