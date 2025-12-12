Комитет ГД поддержал отмену требования к чиновникам о ежегодной сдачи декларации

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, избавляющий чиновников от ежегодной сдачи декларации о доходах.

Одобренный комитетом законопроект предполагает, что должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Отказ от существующего порядка подачи деклараций глава комитета, а также один из инициаторов законопроекта Василий Пискарев («Единая Россия») объясняет архаичностью сложившегося формата. Как указал депутат в Telegram-канале, цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет сейчас вести постоянный мониторинг финансового положения чиновников.

Комитет господина Пискарева предлагает рассмотреть законопроект 16 декабря.

Инициатива была внесена в Госдуму 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций.

Степан Мельчаков