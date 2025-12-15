Таиланд перекрыл поставки топлива в Лаос из-за конфликта с Камбоджей

Военные Таиланда прекратили поставки топлива в Лаос через пограничный переход Чонг Мек. По данным тайских разведывательных служб, топливо направляли камбоджийским войскам. Об этом заявил представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

«Мы не намерены причинять вред лаосскому народу или правительству»,— сказал контр-адмирал на пресс-конференции, передает Reuters.

Военно-морские силы (ВМС) Таиланда также планируют ограничить движение тайских судов в «зоны повышенного риска» в камбоджийских водах из-за угрозы обстрелов. Подобные меры не окажут влияние на поставки из других стран, утверждает представитель ВМС Таиланда.

По данным Kpler, сейчас Сингапур — крупнейший поставщик бензина, дизельного и авиационного топлива в Камбоджу, его объем поставок в 2025 году составил 915 тыс. метрических тонн. В свою очередь, поставки из Таиланда, официально прекратившего экспорт нефти в Камбоджу в июле, сократились со 180 тыс. до 30 тыс. тонн, пишет агентство.

8 декабря возобновились боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи. Стороны обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения, подписанного в октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа. В пятницу американский президент заявил, что страны готовы вернуться к соблюдению мирного договора. На следующий день власти Камбоджи закрыли сухопутную границу с Таиландом в связи с продолжением боевых действий.