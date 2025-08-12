В Тамбове возобновили сорванное строительство двух концессионных школ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчики возобновили строительство в Тамбове на улице Волжской и в микрорайоне Бокино двух школ на условиях концессии, по которым ранее были сорваны сроки ввода. Об этом сообщил на планерке в облправительстве в понедельник, 11 августа, врио губернатора Евгений Первышов.

«Возобновили строительство школ в рамках концессионных соглашений школ. Напомню, прежние подрядчики не справились. Были там и и хищения, и уголовные дела. Нашли вариант решения. Оба объекта уже в стройке находятся. Хочу отметить Сбербанк, который сохранил нам льготную процентную ставку. Это очень помогло»,— сказал на планерке господин Первышов. Данных о новых подрядчиках объектов господин Первышов не приводил.

Уголовное дело, о котором сказал господин Первышов, касается строительства школы на 1,1 тыс. мест в Бокино (бывшее село, в конце 2022 года было присоединено к Тамбову). В ноябре 2024 года региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило дело по факту мошеннического хищения более 250 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) на этом объекте. По версии СКР, региональное министерство образования и науки заключило концессионное соглашение с неназванной «холдинговой компанией» о финансировании, проектировании, строительстве школы со сроком исполнения обязательств до 31 декабря 2024 года. В качестве аванса подрядчику перечислено более 250 млн руб., однако работы не были выполнены, а средства «расходовались на иные цели, не связанные с выполнением» обязательств по концессии. Фигурантов дела и проблемного подрядчика в СКР не называли, о дальнешем ходе расследования не сообщалось.

Концессия на строительство школы в Бокино была заключена весной 2023 года со структурой ГК «Инфраструктура детства» ООО «Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение"». По данным Rusprofile, летом того же года ООО переименовали в «Школа в Тамбове». Инвестиции оценивались в 2,1 млрд руб. с НДС, при этом власти в качестве концедента готовы были выделить на проект 3,1 млрд: 1,05 млрд на возмещение затрат на уплату процентов, 976,6 млн — на инвестиционный платеж, 823,9 млн — на капитальный грант, 281,8 млн — на операционный платеж.

В 2025 году строительство школы в Бокино возобновил другой подрядчик, сообщали ранее в прокуратуре Тамбовской области, контролирующей возведение объекта.

Школу на Волжской планировала построить по концессии структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» ООО «Прошкола». Компания в марте 2023 года заключила с областным Минобрнауки соглашение, согласно которому обязалась до декабря 2024 года построить на участке в 29 тыс. кв. м школу на 1,3 тыс. мест за 2,1 млрд руб. Из суммы инвестиций 1,2 млрд руб. должны были составить средства гранта, преимущственно из федерального бюджета, а 967 млн руб. могла вложить компания «за счет внебюджетных источников».

«Прошкола» сорвала сроки строительства. В январе 2025-го объект был еще только на стадии монолитного каркаса, поэтому срок сдачи был перенесен на 31 декабря этого года. Об уголовных делах, санкциях для концесионера и смене подрядчиков по этому объекту местные власти не сообщали. Реализацией проекта на Волжской в качестве подрядчика занималось московское ООО «Прошкола №64», конечным бенефициаром которого также является «ВЭБ.РФ».

Как выглядели проекты школ на этапе анонсирования — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников