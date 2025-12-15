В Екатеринбурге открылся визовый центр Кипра

В понедельник, 15 декабря, в Екатеринбурге открылся визовый центр республики Кипр, следует из документа на сайте посольства страны в Москве. Аналогичные центры открылись в других городах России.

Визовый центр в Екатеринбурге начал работу на втором этаже международного делового центра «Микрон» по адресу ул. Челюскинцев, 2/ул. Шейнкмана, 7. Центры удалось открыть благодаря сотрудничеству с аутсорсинговой компанией BLS International. Подать заявление можно за €1,5 без учета НДС.

Напомним, 6 октября консульство Кипра возобновило выдачу виз в Екатеринбурге. Теперь получить кипрскую визу можно после сдачи биометрии.

Ирина Пичурина