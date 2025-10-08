Консульство Кипра возобновило выдачу виз в Екатеринбурге

Россияне с 6 октября снова могут подать заявление на получение визы в консульстве Кипра в Екатеринбурге, а также Краснодаре, Санкт-Петербурге и в отделе посольства в Москве, передает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Теперь получить кипрскую визу можно после сдачи биометрии, от сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет. Подать документы на визу дистанционно через туроператоров и агентов больше невозможно.

30 сентября консульства приостановили прием заявлений у турагентств. Это было связано с подготовкой вхождения Кипра в Шенгенскую зону — это требует от властей страны усиления контроля за въездом иностранных граждан и изменения процедуры выдачи виз. Второй причиной стало введение с 12 октября в Евросоюзе новой системы въезда и выезда. При первом пересечении границы ЕС люди, которые не являются гражданами стран ЕС, будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица.

