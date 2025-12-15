WSJ: США отказываются от компромисса с Украиной по мирному плану

Переговоры между представителями США и Украиной в Берлине были «сложными», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. По его словам, американская сторона, «похоже, не желает идти на компромисс» по проекту мирного соглашения.

Переговоры продлились пять часов и будут продолжены сегодня, к ним также присоединятся несколько европейских лидеров. Вашингтон настаивает на скорейшем принятии решения, в то время как господин Зеленский и его союзники утверждают, что «остаются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать», пишет WSJ.

Как уточняет издание, по некоторым пунктам мирного плана достигнуто согласие — в частности, об ограничении численности украинских вооруженных сил до 800 тыс. Однако Киев продолжает отвергать требование Вашингтона покинуть территории в ДНР, которые находятся под контролем украинской армии. Европейские и украинские официальные лица хотят получить ответ, что «предпримут США, если Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину», добавляет WSJ.

В переговорах в Берлине участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Господин Уиткофф говорил, что Вашингтон и Киев достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана. Стороны рассматривали документ из 20 пунктов, их подробности чиновник не привел.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинско-берлинская операция».