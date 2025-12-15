На Дону в 80 тоннах подсолнечника нашли карантинный сорняк

В Ростовской области обнаружили заражение амброзией полыннолистной 80 т подсолнечника. Продукция хранилась на складе индивидуального предпринимателя в Кагальницком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По итогам проверки бизнесмену объявили предостережение. Зараженную партию направили на переработку на предприятие, которое использует технологию уничтожения карантинных объектов.

Амброзия полыннолистная входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и относится к категории карантинных сорняков. Основной вред амброзии состоит в том, что она развивает мощную надземную массу и корневую систему, что угнетает культурные растения и резко снижает плодородие почвы. При обнаружении амброзии в подкарантинной продукции — семенах сельскохозяйственных культур, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах — их запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии, пролежавшие в земле, способны прорастать даже через 40 лет. Растение также наносит серьезный вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции.

Константин Соловьев