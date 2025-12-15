ЕС введет санкции против 40 судов «теневого флота России»

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсудят новые санкции против России. Планируется внести в черный список 40 танкеров, перевозящих российскую нефть, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы внесем в черный список 40 судов "теневого флота", а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы»,— уточнила госпожа Каллас (цитата по ТАСС).

ЕС планирует объявить о новых санкциях сегодня. Как отмечает агентство, это первый раз с начала российской военной операции, когда ЕС расширяет ограничения, не дожидаясь принятия нового пакета санкций.

19-й пакет санкций ЕС принял в октябре. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». По данным Politico, 20-й пакет санкций вступит в силу в начале 2026 года. В МИД Эстонии говорили, что ограничения будут распространяться на российские энергетические компании и третьи страны, сотрудничающие с Россией.

О последствиях санкций — в материале «Ъ» «Страховка танкеров меняет флаг».