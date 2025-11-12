Страховка танкеров меняет флаг

В результате расширения британских санкций танкерный флот проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа может лишиться страхового покрытия. Сейчас весь флот «Ямал СПГ» застрахован в UK P&I Club, который работает по принципу взаимопомощи, через распределение ответственности между членами при наступлении страхового случая. Юристы полагают, что НОВАТЭК сможет найти альтернативные варианты покрытия, но это будет довольно сложно. Вместе с тем проект «Сахалин-2» «Газпрома» уже перевел часть флота на японское страховое покрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Великобритания намерена запретить компаниям обслуживание и страхование морских судов, перевозящих СПГ из РФ, сообщил Reuters со ссылкой на МИД страны.

Эти ограничения могут затронуть в первую очередь танкерный флот СПГ-завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, страховое покрытие которого полностью обеспечивает британский P&I Club. Отгрузки с «Ямал СПГ» сейчас обеспечивают 14 танкеров арктического ледового класса Arc7, привлекаемые сезонно семь танкеров Arc4 и четыре танкера без ледового класса. Весь флот на долгосрочной основе фрахтуется у иностранных судовладельцев. В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

«Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года совместно с нашими европейскими партнерами»,— цитирует Reuters сообщение МИД Великобритании в преддверии встречи министров иностранных дел G7. ЕС в рамках последнего, 19-го пакета санкций предлагает запретить импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

Protection and Indemnity (P&I) Club — это взаимные страховые общества, обслуживающие мировое судоходство. Судовладелец, становясь членом клуба, платит ежегодный взнос, который используется для покрытия рисков: аварий, экологических убытков, травм экипажа, утери груза и т. д. Если ущерб от происшествия превосходит резерв, членов клуба могут обязать сделать дополнительные взносы. Большинство портов допускают к работе только суда, имеющие такое страховое покрытие. Количество клубов достаточно велико, но крупнейшим и наиболее авторитетным является как раз UK P&I Club.

Второй действующий российский СПГ-завод «Сахалин-2» «Газпрома», согласно данным Equasis, с 11 ноября обновил страховое покрытие для части зафрахтованных танкеров, например Grand Aniva и Grand Elena, на Japan Ship Owners P&I Association. Прежде танкеры были застрахованы в West of England P&I. Часть, например Grand Cosmos или Xinhang Energy, страхуются норвежской Assuranceforeningen Skuld.

Как отмечает Ольга Злотя из юридической компании LCI Partner, предлагаемый запрет лишает «Ямал СПГ» ключевого инструмента для международной торговли СПГ — страхования, признанного всеми мировыми портами и контрагентами.

По ее словам, фактически эти меры исключат российских грузоотправителей из страховых и брокерских сервисов, доступных в Великобритании, в том числе если перевозка не идет в Великобританию напрямую.

«Такие меры блокируют не только физическую перевозку груза, но также и страхование судов: без международного страхования порт любой страны мира может отказаться обслуживать судно и его вход в порт будет невозможен»,— поясняет она.

В теории, считает Ольга Злотя, НОВАТЭК может попытаться застраховать свои танкеры через страховые группы, которые не подпадают под действие санкций Великобритании. Однако этого покрытия, возможно, будет недостаточно для рисков такой крупной международной логистики, и все равно останется открытым вопрос с проблемами в рамках P&I-страхования, которое должно будет предоставить соответствующий уровень гарантии компенсации убытков при авариях, загрязнениях и других инцидентах.

Степан Гузей из Lidings замечает, что страхование в рамках клубов взаимного страхования в международной морской практике является показателем добросовестности судовладельца, отсутствие такой страховки серьезно влияет на возможности бункеровки, швартовки, оказания портовых услуг и т. д. Хотя альтернативу, по его словам, найти возможно — даже подпавшие под санкции лица находили возможности использования этих услуг.

Татьяна Дятел