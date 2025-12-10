Евросоюз объявит о новых санкциях против России 15 декабря

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали расширение санкций в отношении России. Окончательно новые ограничения будут утверждены 15 декабря на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе. В тот же день Евросоюз объявит о рестрикциях, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.

По информации источников Politico, 20-й пакет санкций против России вступит в силу в начале 2026 года. Ограничения будут распространяться на российские энергетические компании и третьи страны, сотрудничающие с Россией, заявлял МИД Эстонии.

19-й пакет санкций Евросоюза против России был принят в октябре. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», введены санкции против Litasco Middle East DMCC (дочерняя структура «Лукойла» в ОАЭ).