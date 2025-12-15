На КТК в январе доставят два новых причальных устройства

Для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) закуплено два новых выносных причальных устройства (ВПУ) в ОАЭ. Из-за атаки дронов сроки доставки оборудования в Новороссийск перенесли с апреля на январь, сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

Министр рассказал, что это сложное технологическое оборудование «с очень большим тоннажем», и его нужно доставить непосредственно до места монтирования — в порт Новороссийск. «Срок доставки изначально планировался на апрель месяц, но мы сейчас его форсируем и планируем доставить уже непосредственно в январе»,— заявил господин Аккенженов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

29 ноября безэкипажный морской катер ударил по морскому терминалу КТК. Повреждено ВПУ-2, восстановить его не удастся: из-за удара образовалась пробоина три на два с половиной метра. Экспорт нефти из Казахстана в 2026 году может снизиться из-за разрушения части инфраструктуры КТК, через который идет более 80% поставок страны.

