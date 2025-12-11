Атакованное причальное устройство на КТК получило пробоину

Из-за удара безэкипажного катера по выносному причальному устройству (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 29 ноября образовалась пробоина три на два с половиной метра. Об этом сегодня сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. Он назвал такие повреждения «слишком большими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caspian Pipeline Consortium / Reuters Фото: Caspian Pipeline Consortium / Reuters

«Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной»,— сказал господин Аккенженов (цитата по ТАСС). Он отметил, что на КТК планируют ввести ВПУ-3 в работу до 15 декабря.

Из-за атаки на КТК потери в нефтедобыче Казахстана достигли 480 тыс. тонн, сообщил господин Аккенженов. По его словам, в этом году страна намерена поставить по КТК 68 млн тонн нефти вместо планируемых 72 млн. Альтернативы поставкам КТК, заявил Ерлан Аккенженов, пока нет.

29 ноября безэкипажный морской катер ударил по морскому терминалу КТК. Повреждено ВПУ-2, восстановить его не удастся. МИД Казахстана выразил протест из-за инцидента и заявил, что подобные события наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

Экспорт нефти из Казахстана в следующем году может сократиться из-за разрушения части инфраструктуры КТК. Консорциум соединяет крупнейшие месторождения страны с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и другие), Азии, а также США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «КТК же так».