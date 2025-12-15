Около 600 детей родилось в Свердловской области за неделю

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 597 детей, сообщили в региональном минздраве. На свет появились 332 мальчика и 265 девочек. Среди новорожденных — пять пар близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство мам — 424 женщины — родили до 35 лет. 168 женщин стали матерями после 35 лет. Одна из свердловчанок родила восьмого ребенка. Кроме того, 186 новорожденных стали вторыми детьми в своих семьях.

Напомним, в первую декабрьскую неделю в Свердловской области родились 590 детей: 294 мальчика и 296 девочек, включая девять пар близнецов.

Ирина Пичурина