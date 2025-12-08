За неделю в Свердловской области родились 590 детей

В Свердловской области за последнюю неделю родились 590 детей: 294 мальчика и 296 девочек, включая девять пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Большинство новорожденных появились у 422 мам до 35 лет. После 35 лет родили 159 женщин. Для одной мамы это были восьмые роды, а 239 малышей стали первыми детьми для их матерей.

Напомним, с начала 2025 года 932 жительницы Свердловской области стали мамами благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В конце ноября 1166 будущих мам ждали ребенка.

Ирина Пичурина