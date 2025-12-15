Свердловская область вошла в топ-15 регионов по уровню доходов населения

В числе 15 регионов России с наиболее высокими доходами населения оказалась Свердловская область — она заняла 13 место, следует из данных рейтинга «РИА Новости».

По информации аналитиков, среднедушевые доходы населения Свердловской области в третьем квартале 2025 года составили 74,9 тыс. руб., а динамика реальных расходов относительно того же периода 2024 года — 101,8%. Соотношение доходов населения и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 3.

При этом из других регионов Уральского федерального округа (УрФО) второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) со среднедушевым доходом в 157,7 тыс. руб. и соотношением 5,4. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) оказался на 16 месте (84,4 тыс. руб., 2,98), Тюменская область — на 41 (54,8 тыс. руб., 2,38).

Напомним, в УрФО медианная предлагаемая зарплата в ноябре достигла 77 942 руб., увеличившись на 12% с начала года (+8566 руб.). Самый высокий заработок предлагался на Ямале и в Югре.

Ирина Пичурина