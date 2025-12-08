HH.ru: сумма предлагаемой зарплаты в УрФО с начала года выросла на 12%

В Уральском федеральном округе (УрФО) медианная предлагаемая зарплата в ноябре достигла 77 942 руб., увеличившись на 12% с начала года (+8566 руб.), сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам 11 месяцев работодатели стали предлагать в регионах следующие медианные суммы:

118 678 руб. в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО);

92 252 руб. в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра);

77 239 руб. в Свердловской области;

77 170 руб. в Тюменской области;

70 335 руб. в Курганской области;

70 000 руб. в Челябинской области.

Наибольший рост предлагаемых зарплат с начала года зафиксирован на Ямале, где зарплаты увеличились на 19% (+19 146 руб.). В Челябинской и Курганской областях зарплаты выросли на 16% — на 9832 руб. и 9593 руб. соответственно. В Свердловской области рост составил 11% (+7 635 руб.), в Тюменской области — 10% (+7008 руб.), а в Югре — 6% (+5036 руб.).

Ирина Пичурина