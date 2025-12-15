Глава Минобороны ФРГ счел неубедительными переговоры по Украине с участием США

Переговоры по Украине с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера выглядят не слишком убедительно, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. При этом он назвал позитивным шагом сам факт приезда представителей США в Берлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Lisi Niesner / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе»,— сказал господин Писториус в эфире канала ZDF (цитата по Lenta.ru).

Министр обороны скептически отнесся к готовности России к мирному урегулированию, но выразил надежду, что в этот раз будет «другой результат».

Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине рассказал, что Вашингтон и Киев достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана. Стороны рассматривали документ из 20 пунктов, их подробности чиновник не привел. Встреча продлилась более пяти часов, в ней также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинско-берлинская операция».