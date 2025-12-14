Над Азовским морем сбили БПЛА

В период с 20.00 до 23.00 14 декабря дежурные средствами противовоздушной обороны уничтожили над Азовским морем украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, всего в вышеуказанный период был перехвачен и уничтожен 71 украинский БПЛА. Из них 52 дрона уничтожены в небе над Ростовской областью, 10 бесплотников – над территорией Брянщины, три БПЛА – над Белгородчиной, по два дрона сбили на Тульской и Рязанской областями, еще один – над Волгоградской областью.

Напомним, в ночь на 14 декабря над Краснодарским краем было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа, еще 32 БПЛА уничтожили над территорией Крыма.

Андрей Николаев