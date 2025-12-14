Лыжница Дарья Непряева получила еще три квоты на участие в Олимпиаде в Италии

Российская лыжница Дарья Непряева завоевала еще три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии — в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. У спортсменки уже есть квота на участие в олимпийском спринте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Непряева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Дарья Непряева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 45,1 секунды. Она отстала от победительницы гонки — норвежки Каролин Симпсон-Ларсен — на 1 минуту 10,2 секунды.

Дарье Непряевой 23 года. На ее счету две золотые медали чемпионата России. Она также была победительницей юниорского чемпионата мира.

Квалификацию на зимнюю Олимпиаду также прошел лыжник Савелий Коростелев. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки спортсменов на получение нейтрального статуса.