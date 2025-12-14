Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпийских играх

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии — в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Савелий Коростелев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Савелий Коростелев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Савелий Коростелев занял 25-е место в раздельной гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Первое место занял норвежский спортсмен Эйнар Хедегарт с результатом 22 минуты 40,7 секунды. Российский лыжник показал время 24 минуты 1 секунду.

Ранее Савелию Коростелеву был присвоен нейтральный статус Международной федерацией лыжных гонок и сноуборда. 13 декабря он и российская лыжница Дарья Непряева прошли квалификацию на зимнюю Олимпиаду.

Савелию Коростелеву 22 года. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров, обладает двумя титулами чемпиона России и неоднократно становился призером первенств РФ.