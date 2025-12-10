Лыжники Коростелев и Непряева получили нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой и фристайлистки Анастасии Таталиной на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте организации.

Также нейтральный статус получили шесть белорусских спортсменов. Теперь атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года. С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет пройдет этап Кубка мира, по итогам которого можно будет отобраться на Игры.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение россиян от соревнований под эгидой FIS. CAS постановил допустить спортсменов к турнирам в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Решение CAS также касается и белорусских спортсменов.

22-летний Савелий Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и двукратным чемпионом России. Его тренер Егор Сорин сообщил, что лыжник уже находится в одной из европейских стран, где готовится к соревнованиям.

Дарье Непряевой 23 года, на ее счету две золотые медали чемпионата России. Также она становилась победительницей юниорского чемпионата мира.

25-летняя Анастасия Таталина является чемпионкой мира в биг-эйре. На Олимпийских играх 2022 года она заняла четвертое место в слоупстайле.

Таисия Орлова