Прокуратура выясняет причины пожара на пляже в Сочи, где погиб человек

В Адлерском районе Сочи утром 14 декабря произошел пожар на территории пляжа «Чкаловский», в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сообщение о пожаре на улице Чкалова поступило в 10:20. Возгорание произошло рядом с железной дорогой на перегоне Адлер—Хоста и охватило около 130 кв. м. Огонь уничтожил кафе и складские помещения, огонь был ликвидирован в тот же день. Личность погибшего сейчас устанавливается.

По информации МЦУ Сочи, сгоревшие объекты были размещены самовольно. Администрация города ранее неоднократно направляла информацию о незаконных постройках в адрес РЖД и транспортной полиции.

Сочинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Анна Гречко