В Сочи прокуратура проверит причины пожара на пляже, где погиб человек

Сочинская транспортная прокуратура начала проверку после пожара на муниципальном пляже Чкаловский в Адлере, где 14 декабря при возгорании самовольных построек погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло утром 14 декабря в Адлерском районе. Огонь уничтожил кафе и складские помещения на площади 130 кв. м рядом с муниципальным пляжем Чкаловский вблизи железной дороги на перегоне станций Адлер — Хоста. Пожар ликвидирован.

Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило диспетчеру в 10:20. По прибытии пожарных выяснилось, что загорелись складские помещения на побережье. Личность погибшего устанавливается.

По данным МЦУ Сочи, сгоревшие постройки размещались самовольно. Мэрия неоднократно уведомляла РЖД и транспортную полицию об этих объектах.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства.

Анна Гречко