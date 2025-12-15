Жители более 30 улиц Краснодара останутся без света 15 декабря

В Краснодаре 15 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на более чем 30 улицах из-за плановых работ на электросетях. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отключения затронут дома на улицах Российской, Лизы Чайкиной, Уральской, Леонида Лаврова, Дзержинского, Калинина, Леваневского, Димитрова, Промышленной, Седина, Кропоткина, Кубанской, Лазарева, Бородинской, Нахимова, Сусанина, Есенина, Красных партизан, Дивной, Чернышевского, Жлобы, Кругликовской, Передовой, Микешина, Солнечной, Айвазовского, Янковского, Новокузнечной, Северной, Степной, а также в Майском, Артельном 1-м и 5-м, Вишневом 1-м проездах.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края 15 декабря ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, образуется гололед.

Анна Гречко