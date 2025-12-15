На Кубани 15 декабря прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед

На территории Кубани 15 декабря ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам Краснодарского ЦГМС, в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, образуется гололед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Краснодаре ночью температура опустится до -2...-4°C, в дневные часы воздух прогреется до +2...+4°C. Ветер может усилиться до 10 м/с.

Наиболее комфортные условия сохранятся на Черноморском побережье. Ночью столбики термометров покажут -1...+4°C, днем — +4...+9°C. Порывы ветра могут достигнуть 14 м/с.

В целом по краю ночные температуры составят -4...+1°C. В восточных районах возможно похолодание до -3...-8°C. Днем воздух прогреется до -2...+3°C, в южной части региона — до 0...+5°C. В горных районах в течение суток сохранится морозная погода от -3°C до -10°C.

Синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы на автодорогах. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что глава Краснодара Евгений Наумов попросил автомобилистов не выезжать на летней резине и проявить осторожность, так как на дорогах может быть скользко.

Анна Гречко