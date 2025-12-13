Глава Краснодара попросил водителей не выезжать на летней резине

Мэр Краснодара Евгений Наумов попросил автомобилистов не выезжать на летней резине и проявить осторожность, так как на дорогах может быть скользко. Об этом глава краевой столицы написал в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / emnaumov Фото: https: / t.me / emnaumov

По прогнозам синоптиков, в Краснодар приходят первые заморозки. «Напоминаю жителям и гостям города, что нужно быть внимательнее на дорогах. Сегодня в краевом центре не прогнозируют существенных осадков, но уже к вечеру температура воздуха опустится ниже нуля. Возможно образование гололедицы», сообщил господин Наумов в своих соцсетях.

Ночные заморозки в Краснодаре прогнозируются в ближайшие четыре дня.

Как отметил мэр, в субботу 13 декабря с 19:00 на городские улицы выйдет спецтехника, которая будет дежурить у мостов и путепроводов, а также на пригородных автодорогах. При необходимости будет выполняться обработка противогололедной смесью.

Андрей Николаев